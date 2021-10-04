Taşınırken hayatınızı kolaylaştıracak iki kutu

Ev taşımak zor ve yorucu iştir. Esyaların özenle, kırılıp dökülmeden taşınması ve bir an önce yeni yerlerine yerleşmesi elzemdir ki hayat kaldığı yerden devam etsin.

Taşınanın yeni düzeni kurana kadar hayatını kolaylaştıracak, yerleşme sürecini hızlandıracak şeyler var. Diğerleri açılıp yerleşmeden önce açılacak bazı kutulara en elzem eşyaları koymak bunların başında geliyor.

Fotoğraf: www.moving.com

Merkezi Avustralya’daki banka Westpac, uzman görüşü alarak ev kredisi verdiği müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak iki kutu ve içinde olması gerekenleri internet sitesine taşıdı. Britanya’da yayınlanan Daily Mail de okurlarıyla paylaştı.

İlk kutunun adı, ‘taşınma gecesi kutusu‘ ikincisinin adı ise ‘inşa etme kutusu.’ Uzmanlara göre taşınırken bu iki kutuyu hazırlarsanız yeni adresinizde işler çok daha kolay olacak.

Pijama, tuvalet kağıdı, şarj

İlk kutunun içinde tuvalet kağıdı, tüm kıyafetler yerini bulana kadar gece rahat bir uyku çekebilmenizi sağlayacak pijama veya gecelik telefon şarjı olmalı. Bu kutunun içeriği kişiden kişiye, koşullara göre değişebilir. Tüm kutuların açılmasını bekleyemeyecek şeyler, örneğin düzenli alınan ilaçlar, sürekli kullanılan telefon dışında cihaz varsa onların şarjları da konmalı. Ayrıca, havlu, nevresim takımı ve taşınılan gün bir şeyler yiyip içmek için kısıtlı sayıda bardak, tabak da unutulmamalı. Tabii dışarıdan getirtmek de bir seçenek ama yine de atıştırmalık bir şeyler ve en önemlisi de çay ve kahvenin de en kolay erişilebilecek bu kutuda olması iyi olur.

Alet edavat

İlk kutu taşınanın sağlığı, rahatı için önemli. İkincisi ise yeni adreste yapılacak işler açısından önemli. Bu kutuda alet edavat olmalı. Dolap ve eşyaları kurarken gerecek tüm aletler, raf, tablo gibi duvara asılacaklar için, avizeler için gerekli olanlar; hepsi olmalı. Evdeki tornavida, çekiç, matkap gibi şeylerin yanı sıra işaretleme kalemi, temizlik ürünleri de içine konmalı. Bu sayede kurulacak kurulur, asılacak asılır!

Tabii bu iki kutuya olduğu gibi diğerlerinin de üzerine içinde ne olduğunu yazmak hatta envanter çıkarmak da uzmanların tavsiyeleri arasında yer alıyor. Bu hem neyin nerede olduğunu bilmenizi hem de taşınma kargaşası sırasında bir şeylerin kaybolmasını engellemenizi sağlar. Daha da önemlisi taşınmadan önce eşyaları saracak kağıt, balonlu naylon gibi şeylerin tedarik edilmesi gerek.

Ağırlar altta, hafifler üstte

Ağır eşyaların yer aldığı kutuların altta hafiflerin üstte taşınması, içinde kırılacak eşya olanların üzerine mutlaka ve dikkat çekecek şekilde uyarıyla not düşülmesi şart. Ağır şeylerin olduğu kutuların taşınırken çok zahmetli olmaması için küçük olanlardan seçilmesi de bir başka tavsiye.

Uzmanları evde sıcak su akıp akmadığından emin olmanızı da tavsiye ediyor! Duş yapmak isterseniz özellikle de hava soğuksa soğuk suyla yapmak zorunda kalmayın yeni evinizdeki ilk gecenizde.

Unutmamanız gereken bir başka şey daha var, mücevher gibi kıymetli eşyalar, önemli belgeler taşınan kişinin kendisi tarafından taşınması en doğrusu!