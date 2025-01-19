Tasarruf tedbirleri: 1200 ikinci el kamu aracı satılık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan (ÖİB), tasarruf tedbirleri kapsamında 1200 ikinci el kamu aracı satılık. İhaleler Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle ‘www.eihale.gov.tr’ internet adresi üzerinden yapılıyor.

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Kamuda tasarruf kapsamında ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış aracının satılması kararlaştırıldı.

ÖİB, kamu kurumları adına taşıt ve iş makinelerinin satış işlemleriyle yetkilendirildi. Çalışmayla kamu bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Satış için Ticaret Bakanlığı’yla işbirliği yapıldı. Bakanlığın gümrükte kalan araçların satışını yaptığı ‘www.eihale.gov.tr’ internet sitesi üzerinden ÖİB de açık artırma yöntemiyle söz konusu ihaleleri yapacak.

Gerçek ve tüzel kişilerin araçları alabilmesi için siteye üye olması, ilanları takip etmesi ve nakit teminat yatırdıktan sonra ihaleye katılması önemli.

Satışa konu araçlar, ilgili kurumlarınca muhafaza edilecek ve katılımcılara gösterilecek. Araçlar, ihaleyi kazanan kişilere bizzat teslim edilecek.

ÖİB’ye şu ana kadar çeşitli kamu kurumlarından yaklaşık 1200 aracın satış talebi iletildi.

İlk aşamada 11 araç için son teklif tarihi 20 Ocak Pazartesi belirlendi. Bundan sonraki süreçte haftalık 80 ila 100 taşıt ihalesi yapılması planlanıyor.

ÖİB, ikincil el olarak satılacak kamu taşıtlarına yüksek talep bekliyor.