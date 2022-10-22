Tartıştığı taksi şoförünü öldürdü

Adana’nın Pozantı ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan taksi şoförü hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

İddiaya göre, tren istasyonu önünde taksi şoförü Niyazi Dinç’le Yusuf Ö. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. AA’nın haberine göre bu sırada Yusuf Ö, Niyazi Dinç’i aracının içinde boğazından bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dinç’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, şüpheli Yusuf Ö’yü olay yerinde gözaltına aldı. Dinç’in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.