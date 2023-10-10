Tarikat evinde şiş batırılan çocuklar: Dört şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa’da bir tarikat evinde dört beş yaşındaki çocukların vücuduna şiş batırılmasına ilişkin gözaltına alınan dört şüpheli tutuklandı.

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Bugün sosyal medyada yayılan videoda Şanlıurfa’da Rufai tarikatına ait olduğu belirtilen bir evdeki zikir sırasında küçük çocukların vücutlarına şiş batırıldığı görülmüştü.

Soruşturma başlatılması üzerine harekete geçen polis çocukların babaları dahil Suriye uyruklu dört şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların devlet korumasına alındığını, suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.