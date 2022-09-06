Tarihi çeşmenin merdivenlerinde yediği dondurma pahalıya mal oldu

ABD’li bir turist, İtalya’nın başkenti Roma’daki tarihi bir çeşmenin merdivenlerinde dondurma yedi diye 450 avro (8 bin 119 lira) para cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: www.tripadvisor.com

Cumartesi sabah erken saatlerde elinde bira ve dondurmayla 1589’da Battista Rusconi tarafından yapılan Catecumeni Çeşmesi’nin tabanındaki basamaklarda oturan 55 yaşındaki turisti uyaran polis oturduğu yerden kalkmayan adama para cezası uyguladı.

Cuma günü, akşamları çoğu kişinin buluşma noktası olan çeşmenin etrafına bu tür tarihi yapıların etrafında bir şeyler yenip içilmesine dair yasağı anımsatmak amacıyla şerit konulmuştu.

Ancak şerit birileri tarafından kaldırıldı. Bir kural ihlali yaptığından habersiz olan turist de oturup dondurmasını yedi.

Turist, Roma’nın çeşmelerinin etrafında yeme-içmenin yasak olduğunu bilmediğini söyledi.

Roma’daki yasaklara İspanyol Merdivenleri’nde oturmak da dahil. Haziran ayında bir başka ABD’li turist tarihi merdivenlerden elektrikli scooter’la inmiş, 25 bin avroluk hasara neden olmuş , ceza almıştı. İki hafta önce de Suudi Arabistanlı bir turist merdivenlerden Maserati’siyle inmişti.