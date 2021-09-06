Tanıtım amaçlı 500 bini aşkın arama yapan şirkete 150 bin sterlin ceza: 500’den fazla şikayet

İskoçya’nın Glasgow kentinde, tanıtım amaçlı yarım milyonu aşkın ‘rahatsızlık verici’ arama yapan şirkete 150 bin sterlin para cezası (1,71 milyon lira) kesildi.

Fotoğraf: blog.answer-4u.com

Enformasyon Komiserliği Dairesi, ‘DialADeal Scotland Ltd’ adlı şirketin söz konusu aramaları Ağustos 2019-Mart 2020 arasında yaptığını belirledi. Şirketle ilgili 500’ü aşkın şikayeti değerlendiren yetkililer, aramaların enerji tasarrufu yapılmasını sağlayan hizmetler, su kazanı, pencere yenilemesi, çatı yalıtımı gibi konularda yapıldığını saptadı.

Aranan telefon numaralarının rehbere kayıtlı oldukları, ancak bu kişilerin, numaralarının tanıtım amaçlı telefon almak için üçüncü şahıslar ve şirketlerle paylaşılmasına izin vermedikleri belirtildi.

Daire, bunun yasaya aykırı olduğunu ayrıca şirket adına yapılan aramalarda ‘sahte isim’ kullanıldığını bunun da yasa dışı olduğunu vurgulayarak şirkete ceza kesti.

Daire’nin açıklamasında benzer rahatsızlık verici aramalar yapan şirketlerin bu örnekten ders alması istenerek, “Yasa ihlal edildiğinde yetkilerimizi sonuna kadar kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verildi.