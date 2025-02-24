Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, “Gezi’ye gittim. O dönem orada olan binlerce insan gibi. Ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm” dedi.

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Sabah‘a konuşan Karadağlı, Gezi eylemlerine katılması hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi:

“Evet Gezi’ye gittim. O dönem orada olan binlerce insan gibi. Ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm. Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım.”

Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları genel müdürlüğünü kabul etmesi hakkındaysa şunları dedi:

“Özel sektörde devam edip çok daha fazla para kazanabilirdim. Ama ben de Birol (Sinema Genel Müdürü Birol Güven) da devletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Her şey para değil. İnandığımız değerler için çalışıyoruz.”

Karadağlı’nın öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:

* Devlet Tiyatroları’nda herkes konservatuar mezunu. Yeni mezunlar kuruma girdikten sonra bölgelere staj yapmaya gidiyorlar. Orada pişiyorlar. Bizdeki sistem budur. Fırsat eşitliği var kurumumuzda. Bunun aksi zaten mümkün değil. 1080 tane oyuncumuz var, hepsi de fırsat eşitliğinden yararlanarak girdi. Herkes yeteneği ölçüsünde değerlendiriliyor. Yani Devlet Tiyatrosu’nda adam kayırmaca, tekelleşme gibi bir şey söz konusu değil. Aynı koşullar özel sektörde yok. Özel sektörde tekelleşme var, zaten bu yıllardır bilinen bir şey. Şimdi konuşulmaya başlandı.

* Devlet Tiyatroları’nı yurt dışında daha çok ülkeye taşımak istiyorum. Özellikle de Amerika’ya götürmek istiyorum.

* Kendi ülkeme hizmet ediyorum. Bundan daha gurur verici bir şey yok. Para pulun bu hizmetin yanında hiç önemi yok.