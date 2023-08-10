Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları genel müdürü oldu

Oyuncu Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.

Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’yla önceki günlerde bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre Karadağlı Devlet Tiyatroları genel müdürü olarak atandı.

Karadağlı, 2021’de Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde sinema oyuncusu Nihal Yalçın’a ödülünü takdim etme şekliyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Karadağlı, eleştirilerden sonra konuyu şu sözlerle Yalçın’ın paylaşımlarına çekmişti: “‘Selahattin Demirtaş’a özgürlük’ falan demiş.”

Karadağlı, ayrıca 76’ncı Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan Merve Dizdar’ın ödül konuşmasını hedef almıştı. Dizdar, ödül konuşmasında şunları demişti: “Bu ödülü kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.”

Karadağlı, Dizdar’a Fransa’nın Cezayir işgalini hatırlatarak, “Cezayirli kız kardeşleri için de geçerli mi söyledikleri? Ya da çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır Anneleri için geçerli mi söyledikleri? “ demişti.

Bunun üzerine hükümetin ‘gözüne giren‘ Karadağlı, önceki günlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’yla bir araya gelmişti.