Taliban: Helmand’daki berberlerin sakal kesmesini yasakladı

Taliban, Afganistan’ın Helmand vilayetindeki berberlerin sakal kesmesini şeriat yasalarına aykırı olduğunu gerekçe göstererek yasakladı.

Fotoğraf: www.ruptly.tv

Yasağı ihlal edenlerin cezalandırılacağı belirtilirken, başkent Kabil’deki bazı berberler de benzeri talimatlar aldıklarını söyledi.

ABD birliklerinin çekilmesiyle geçen ay ülkenin büyük kısmını, bu ay başında da tamamının kontrolünü ele geçiren Taliban, 7 Eylül’de ‘geçici hükümeti’ açıklamış, ‘ılımlı bir tavır’ sergileyeceklerini duyurmuştu. Ancak kız çocuklarına eğitim alanında getirilen kısıtlamalar, kadın sporculara yönelik baskıcı tutum başta olmak üzere atılan birçok adım bunun gerçeği yansıtmadığına dair endişeleri artırdı.

Cumartesi günü birilerini kaçırmakla suçlanan dört kişi vurulup cansız bedenleri sokaklara asıldı. Taliban, ülkeyi yönettiği 1996-2001’de de ‘gösterişli saç kesimleri’ni yasaklamış, erkeklerin sakal bırakmaları konusunda ısrarcı olmuştu.

Günlük yaşamın kısıtlandığına dair son adım berberlere yönelik oldu. Helmand’ın güneyindeki berberlerin camlarına Taliban’ın sakal kesme ve kısaltmayı yasakladığına dair not asıldı. Notta, “Kimsenin şikayet etme hakkı yok” dendi.

Kabil’deki bir berber, “Sürekli gelip sakal kesmeyi durdurmamız gerektiğini hatırlatıyorlar” derken bir diğeri, “Denetlemek için sivil polis yollayacaklarını söylediler” dedi.

Bir başka berber yıllardır dükkanına giden genç erkeklerin modaya uygun saç kesimleri istediğini ve sakal tıraşı olduklarını belirterek, bu koşullar altında işini sürdürmesinin zor olduğunu vurguladı. Bir meslektaşı da moda evleri ve berberlerin ‘yasaklı işyeri’ haline geldiğini, bu gidişle 15 yıldır sürdürdüğü işini sürdüremeyeceği anlamına geldiğini söyledi.

Güvenlik kaygısıyla BBC’ye konuşan berberlerin isimleri paylaşılmadı.