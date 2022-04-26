Taksim’de kaçırılan dört Nepalli turist kurtarıldı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydan’ında gezerken Pakistanlı altı kişi tarafından fidye için kaçırılan dört Nepalli turist kurtarıldı.

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Kaçırdıkları turistleri Eyüpsultan’da bir eve götüren zanlılar ailelerinden 10 bin avro istedi.

Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi.

İhbarla harekete geçen polis, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheliden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Evdeki aramada çok sayıda silah ve satır bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.