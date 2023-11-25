Taksim Meydanı kapatıldı

İstanbul’da Taksim Meydanı’nın etrafı bariyerlerle çevrilerek kapatıldı. Gerekçesiyse 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle ‘izinsiz eylemler’in yapılma ihtimali.
Metro İstanbul sabah saatlerinde Taksim seferlerini ‘ikinci bir duyuruya kadar’ durdurduğunu açıklamaştı. Saat 12.00’den itibaren metro Taksim durağında durmuyor.
Bu uygulamadan sonra Taksim Meydanı da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle ‘izinsiz eylemlere karşı’ kapatıldı.