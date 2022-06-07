Takside doğum yapan kadın: Film gibi bir şey oldu

Antalya’da hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı.

Taksici Vernez, Satılmış çifti ve bebekleri ile… Fotoğraf: AA

Kepez dokuz aylık hamile Samara Satılmış’ın sancısı tutması üzerine eşi Burak Satılmış taksi çağırdı.

Taksi özel hastanenin önüne geldiği sırada doğumun başlaması üzerine, hemşireler takside doğumu gerçekleştirdi.

AA’ya konuşan Kırgızistan uyruklu Türk vatandaşı Samara Satılmış sabah 05.00 gibi sancısının arttığı ve daha önce muayene olduğu özel hastanede doğum yapmak için eşinin taksi çağırdığını söyledi.

‘Taksi filmi gibi bi şey oldu’

Taksiyle hastaneye yetişmeye çalışırken doğum yapmaya başladığını söyleyen Satılmış şunları anlattı: “Çok sancım vardı ve etrafımda ne olduğunu bilmiyorum. Bir an önce bu sancıların bitmesini istiyordum. Şükür bebeğim ve ben de iyiyiz. Taksici bizi çok soğukkanlı ve güvenli şekilde hastaneye yetiştirdi. Şimdi düşünüyorum da ‘Taksi’ diye bir Fransız filmi vardı onun gibi bir şey oldu.”

Baba Satılmış hastane önüne geldiklerinde eşinin takside doğum yapmaya başladığını aktaran Satılmış, “Sağ olsunlar hastanedeki hemşire ve ebeler hemen müdahale etti. Eşim takside doğum yapmış oldu, bir kızım oldu. Her ikisi de iyi, çok mutluyum” dedi.

Taksici Veysel Vernez ise “Hastane kapısına geldiğimizde hemşireler doğumun arabada olacağını söyledi. Arabanın içinde bir bebeğin dünyaya gelmesi çok güzel bir şey” diyerek duygularını aktardı.