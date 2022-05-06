Takip ettiği kadını bıçaklayan adam tutuklandı

İstanbul Bahçelievler’de takip ettiği kadını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan erkek tutuklandı.
Polis ekipleri, 4 Mayıs’ta Siyavuşpaşa Mahallesi Siyavuşpaşa Caddesi’nde T.K. isimli kadını takip edip bıçaklayan kişiye ilişkin çalışma başlattı.
Kamera görüntülerini inceleyen ekipler ‘cinsel saldırı’ ve ‘yaralama’dan aradıkları Abdullah T.’yi Bağcılar’da gözaltına aldı.
Parmak izi incelemesinde, şüphelinin ‘mala zarar verme’den de arandığı belirlendi.
‘Hırsızlık’ suçundan emniyette çok sayıda kaydı bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.