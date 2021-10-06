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Yaramazlara biraz batar!

Tahliye edilen Afgan kızın kuşuna Fransız büyükelçi sahip çıktı: Elçiliğin maskotu oldu

Fransa’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki büyükelçisi, Afganistan’dan tahliye edilen bir kız çocuğunun uçağa bindirilmesine izin verilmeyen kuşunu sahiplendi.

Fotoğraf: Xavier Chatel 

Taliban ülkede kontrolü sağlamaya başladığında, 14-30 Ağustos’ta, 120 bini aşkın kişi Afganistan’dan hava yoluyla tahliye edilmişti. 2 bin 600 kişi Fransa tarafından tahliye edilmişti. Bu kişiler arasındaki bir kız çocuğu El Zarfa Hava Üssü’ne gittiğinde yanında sahip olduğu mina kuşu da vardı. Ancak uçağa kuşuyla binemeyeceği söyleyince gözü yaşlı bir şekilde onu almadan Fransa’ya uçmuştu.


Yaşananlara tanık olan Büyükelçi Xavier Chatel kuşu alıp rezidansına götürdü. ‘Juji’ adlı kuşla yakından ilgilenen, besleyen Chatel Fransızca öğretmeye de başladı. Günlerce uğraştıktan sonra ona Fransızca günaydın anlamına da gelen “Merhaba” demeyi öğreten Chatel, bir gün onu sahibiyle kavuşturmayı istediğini söyledi.

Kuşun büyükelçilikte olduğunu Twitter’dan paylaşan Chatel şunları yazdı: “Afganistan’ın başkenti Kabil’den o kadar yol gelmişti. Yorgundu. Kuşunu yanında götüremeyeceğini öğrenince sessizce ağladı. Çok üzüldüm ve ona kuşa sahip çıkacağıma dair söz verdim. Bu kuşların insanların sesini taklit etme konusunda yetenekli olduklarını bildiğim için birkaç kelime Fransızca öğretmeye başladım. İlk kelime de bonjour oldu.”

Juji’nin sahibinin adının Alya olduğunu ifade eden Chatel, küçük kızın Fransa’nın başkenti Paris’ten onunla iletişim halinde olduğunu ve kuşunun iyi olmasından, ona iyi bakılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Chatel, Alya’nın kuşunun büyükelçiliğin maskotu olduğunu belirterek, “Yapabilirsem bizzat kendim bir gün sana getireceğim” ifadelerini kullandı.

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