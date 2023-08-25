Taha Akyol: Yüzde 25 bile ‘ortodoks’ iktisat açısından yeterli görülmez

Merkez Bankası, ‘politika faizini yüzde 25’e çıkardı. İktisatçıların tahmini en fazla yüzde 20 idi. Hatta yüzde 18 diye tahmin edenler vardı.

İktisatçıların düşük tahminde bulunmalarının sebebi, Erdoğan’ın daha yüksek oranlara izin vermeyeceğini düşünmeleriydi. Yoksa yüzde 25 bile ‘ortodoks’ iktisat açısından yeterli görülmez.

Merkez Bankası, böyle tahminlerin üzerinde faiz arttırmakla şunu gösterdi: Enflasyonla ve dolarla mücadelede kararlılık!

Evet sadece enflasyona değil, dolara karşı da mücadelede!.. Türk bankalarındaki mevduatın yüzde 68’i dolarla, buna “dolarizasyon” deniliyor. Vahim bir durum… Çünkü “faiz sebeptir” denilerek TL’nin değeri düşürüldü TL’ye güven tahrip edildi. Parası olan dolar ve altına gitti.

Taha Akyol’un yazısı