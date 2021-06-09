Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Yüz yıldır ‘orta gelir tuzağı’nda dolanıp duruyoruz

Uzun asırları kaybettiğimiz gibi günümüzde de ‘orta gelir tuzağını‘ bir tür aşamıyoruz… Çünkü orta gelirin üstüne çıkmanın tek yolu ileri düzeyde bilim ve teknoloji, toplum ve iş hayatında da yaratıcı düşüncenin gelişmesidir.

Otoriterlik ve itaat kültürü bunu ciddi surette frenliyor.


Sadece ideolojilerimizdeki dogmatizm değil, siyasi hayatımızda ‘kişilik kültü‘ de yaygındır.

Sadece toplumsal düzeyde değil, kurumlar, partiler ve yönetim düzeyinde de yanlışların yaygın ve etkili bir şekilde eleştirilememesi hasarın büyük olmasına yol açıyor.

Bu açıdan Cumhuriyet tarihinde dünden bugüne parti içi demokrasinin çok kısıtlı kalması da Türkiye için talihsizliktir.

 Yüz yıldır ‘orta gelir tuzağı’nda dolanıp duruyoruz.

Taha Akyol’un yazısı

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