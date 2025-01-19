Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Yıldız, hayati tehlikesi bulunan tutukluların tahliyesini savunuyor, bu PKK ve FETÖ hükümlüleri için de geçerli mi?

warning
Okura not:

Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Av. Fethi Yıldız, hukukun üstünlüğünü savunan açıklamalar yapıyor. Hayati tehlikesi bulunan tutuklu ve hükümlülerin tahliyesini savunuyor. Soruyorlar, bu, PKK ve FETÖ hükümlüleri için de geçerli mi?


Yıldız’ın cevabı:

“Evet, geçerli. Hukuk evrenseldir, adalet herkes için eşit uygulanmalıdır!”

Hukuki bir kuralın falancalar için de geçerli mi olduğunu sormak bile “düşman hukuku” zihniyetinin nasıl iliklerimize işlediğinin bir dışa vurumudur. Zihnimizde “düşman”lar vardır, onların hukuk hakkı yoktur!

Beşiktaş Belediyesi hakkındaki gözaltı ve tutuklamalar üzerine Feti Yıldız’ın hukuku savunan açıklaması şöyle:

“Tutuklamanın ilk şartı, şüpheli veya sanık hakkında ‘kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren ‘somut delillerin’ bulunması ve orantılı olması gerekir. Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır. Gerekçe; akıl, mantık ve vicdanların tatminini hedefler. Hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygıdeğer yapan gerekçedir.”

Gerçekten, bu aşamada söylenmesi gereken hukuki söz, budur.

Taha Akyol’un yazısı

SON HABERLER

İBB'ye yeni operasyon: Gözaltına alınanların tam listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen yeni operasyon hakkında gözaltı kararı çıkarılan 53 kişiden 47’si gözaltına alındı, altısıysa aranıyor.

Gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Baş, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun abisi Cevat Kaya ve tutuklu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşi Zeynep Ayten Gözde Ongun da var.

İBB'ye yeni operasyon: 47 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunlardan 47’si gözaltına alındı.

Türkiye'de kirli hava yılda 53 bin erken ölüme yol açıyor

Türkiye’de hava kirliliğinin en önemli etkenlerinden olan partikül maddeye bağlı 53 bin erken ölüm olduğu saptandı. Bu kirlilik 30 yaş üzerindeki ölümlerin yüzde 11’ini oluşturuyor. Hava kirliliği, en büyük çevre ve halk sağlığı sorunları arasında yer alıyor.