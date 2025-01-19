Taha Akyol: Yıldız, hayati tehlikesi bulunan tutukluların tahliyesini savunuyor, bu PKK ve FETÖ hükümlüleri için de geçerli mi?

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Av. Fethi Yıldız, hukukun üstünlüğünü savunan açıklamalar yapıyor. Hayati tehlikesi bulunan tutuklu ve hükümlülerin tahliyesini savunuyor. Soruyorlar, bu, PKK ve FETÖ hükümlüleri için de geçerli mi?

Yıldız’ın cevabı:

“Evet, geçerli. Hukuk evrenseldir, adalet herkes için eşit uygulanmalıdır!”

Hukuki bir kuralın falancalar için de geçerli mi olduğunu sormak bile “düşman hukuku” zihniyetinin nasıl iliklerimize işlediğinin bir dışa vurumudur. Zihnimizde “düşman”lar vardır, onların hukuk hakkı yoktur!

Beşiktaş Belediyesi hakkındaki gözaltı ve tutuklamalar üzerine Feti Yıldız’ın hukuku savunan açıklaması şöyle:

“Tutuklamanın ilk şartı, şüpheli veya sanık hakkında ‘kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren ‘somut delillerin’ bulunması ve orantılı olması gerekir. Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır. Gerekçe; akıl, mantık ve vicdanların tatminini hedefler. Hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygıdeğer yapan gerekçedir.”

Gerçekten, bu aşamada söylenmesi gereken hukuki söz, budur.

Taha Akyol’un yazısı