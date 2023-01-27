Taha Akyol: Yargıtay başkanının AYM eleştirileri 

Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca’nın geçen hafta yıllık değerlendirme toplantısında gazetecilere söyledikleri son derece önemlidir. Güncel olaylar ağır bastığından, bugün yazıyorum.
Başkan Akarca, Anayasa Mahkemesi’ni “yargısal aktivizm” yapıyor diyerek eleştirdi. Doktrinde “yargısal aktivizm”, yargının kendi yetkilerini geniş yorumlayarak diğer organların, özellikle siyasi iktidarın yetkisini sınırlaması demek…
Hatta Akarca’ya göre, kesinleşmiş adli yargı kararlarına artık AYM dokunmamalıdır. Aksi halde “kesinleşmiş kararlarda hukuk güvenliğinin, otoritesinin zedelenmesine” yol açar…