Taha Akyol: Siyasette ‘ahlaksız dindarlık’

Siyasi güç hırs, dini siyasallaştırmanın zararlarını görmeyi engelliyor.

Bir ilçede belediye başkanı adayı, oy toplamak için “Kudüs’ü kaybederiz, İslam’ı kaybederiz, Mekke’yi kaybederiz” diye konuşmuştu! Bir Bakan, “bizim parti”ye oy vermenin “mahşerde berat belgesi olacağını” söylemişti!

Hezeyan listesi uzun, birkaç örnekle yetiniyorum.

Muhalefet partileri ise, “camilerimizi yakanların… camide bira içenlerin… dış güçlerin” partileridir!..

Peki, yolsuzluk, yoksullaşma, enflasyon, ülkenin o yıl geri gitmesi, adaletsizlik?.. “Dava”nın yanında ne önemi var?!

Ben de asıl bu mesele üzerinde durmak istiyorum: Dini siyasallaştırmanın ahlak üzerindeki tahripkâr etkisi…

Taha Akyol’un yazısı