Ülkeye yatırım çekmek için ortodoks ekonomiye yönelme zorunlu olanca Mehmet Şimşek… Ülkeye yatırım çekmek için kara para konusundaki uluslararası normları yerine getirmek zorunlu olunca Ali Yerlikaya…

Bu olay çağımızda ekonomi ve etik konularını anlamak bakamından son derece tipiktir. Ekonomide sınanmış, genel kabul görmüş iktisat anlayışına, kurallı piyasa ekonomisine uyacaksınız. Ülkemizi kendi özel görüşlerinizin deneme tahtası yapmayacaksınız. Aynı zamanda uluslararası hukuka, uluslararası denetim ve şeffaflık kurallarına uyacaksınız…

Ve, bunu yapacak liyakatteki insanlarla çalışacaksınız.

Kısaca kural ve liyakat.

Halbuki Süleyman Soylu ne diyordu:

“Osman Kavala’yı serbest bırakmadık, Demirtaş’ı serbest bırakmadık, PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık diye Türkiye’yi gri listeye aldılar!” (22 Ekim 2021)

Bu hamaset istismarcısı siyaset Türkiye’yi nereye götürür diye sormayacağım, çünkü nereye götürdüğünü yaşayarak gördük.

Taha Akyol’un yazısı