Taha Akyol: Putin daima kazanır

Öyle bir Putinizm ki, muhalifi hem çok cılız hem bir demokrasi hareketi değil Komünist Partisi!

Demokratik bir muhalefet, öyle bir toplumda nasıl taban bulabilirdi ki?

Hürriyet ve hukukun üstünlüğü değerlerini yükselterek tek başına muhalefet eden Aleksey Navalny, KBB yetiştirmesi olan Putin’in baskıcı rejiminde muhalefet partisi kuramamış, mevcut minik partileri cesaretlendirmeye çalışarak muhalefet eden bir medeni kahramandı. Ağustos 2020’de zehirlendi, 12 Şubat’ta hapishanede öldürüldü!..

Putin, anayasadaki “iki defa seçilme” sınırını önce “Medvedev formülü” denilen değiş tokuşla aşmıştı. Mart 2020 anayasayı değiştirterek 2036’ya kadar tekrar ve tekrar “seçilebilme”yi kitabına uydurttu.

Demek ki önünde 12 yıl daha var; o kadar yaşar mı? Allah bilir.

Ya da 2035’te anayasayı bir kere daha mı değiştirir?

Ama göreceksiniz, üstü örtülmüş, gizlenmiş birçok kirli ve kanlı gerçek ölümünden sonra ortaya çıkacak, susan ağızlar o zaman konuşacak. Stalin öldükten bir süre sonra olduğu gibi.

Taha Akyol’un yazısı