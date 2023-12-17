Taha Akyol: On yıl kaybettiğimiz gerçeği değişmiyor

Ak Parti iktidarının ilk on yılında Türkiye kişi başı gelirde 3 bin dolardan 12.500 dolara çıktı. Kabaca yılda 900 dolar artış… Öyle ki IMF, Türkiye’yi Güney Kore’ye benzetiyor, “Türkiye kaplan ekonomi olma yolunda” diye açıklama yapıyordu. (Hürriyet 24 Eylül 2004)

Fakat ikinci on yılda 10 bin dolara düştük! İlk on yıldaki trend devam etseydi 2022 yılında en az 20 bin dolar olurduk.

İlk on yıldaki başarının temelinde ortodoks ekonomiye dayalı Kemal Derviş Reformları, AB odaklı politikalar, hukuk reformları vardı.

Sonra iktidar “ideoloji”ye ve “şahsîleşme”ye yöneldi. CB sistemi kendi ideolojisi yönünde 1930’lardaki yönetim tarzını model aldı, kurumlar partilileştirildi… Daha ilk “faiz sebeptir” denildiğinde sonucun kriz olacağını iktisatçılar ta o zaman söylemişlerdi; başta Daron Acemoğlu…

Sayın Leyla Şahin’in İHA’lardan, SİHA’lardan, solunum cihazlarından bahsetmesi doğrudur. Fakat ilerleyen dünyada on yıl kaybettiğimiz gerçeğini değiştirmiyor. İktisatçı Ercan Uygur yazdı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ürünleri ihracatında yirmi yılda Vietnam sıfırdan 137 milyar dolara çıktı, aynı yirmi yılda Türkiye 1.6 milyar dolardan sadece 2 milyar dolara çıktı!

Taha Akyol’un yazısı