Taha Akyol: Mithat Sancar, Selahattin Demirtaş gibi

Prof. Mithat Sancar ve son birkaç yıldaki tavırlarıyla Selahattin Demirtaş gibi…

Demirtaş da radikal bir söylemle yola çıkmıştı… Silahı ve ayrılmayı Kürtlerin çoğunluğu da istemiyordu. Demirtaş’ın “Herkesin yanlışları oldu geçmişte Çanakkale’de birlikte yatan akrabalarımızdan alalım dersimizi” sözü makulü aramanın bir işaretiydi. (18 Haziran 2018)

Demirtaş somut terör olaylarını da eleştirince Kandil’den Duran Kalkan onu ‘azarladı’: “Karşı çıkma. Kendi kendine konuşma, ukalalık yapma. Kimsenin ukalalık yapacak hakkı yoktur.” (4 Ekim 2022)

KCK’nın Batı tipi demokrasiye reddeden totaliter modeline karşı Sancar ve Demirtaş’ın hiç olmazsa zamanla daha kararlı tavırlar alması gerekiyor. HDP, Batılı demokrasiyi benimseme konusunda daha inandırıcı olursa çözümler daha kolay, partiler arası ilişkiler daha normal hale gelir.

Taha Akyol’un yazısı