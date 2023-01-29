Taha Akyol: Liderler aday sorununu aşmış gözüküyor

Her fırsatı oy için değerlendirmedeki emsalsiz mahareti bilinen Erdoğan’ın “14 Mayıs” gününü ve “Yeter Söz Milletindir” sloganını seçmesindeki asıl hesabı, Kılıçdaroğlu’nu bu kitleler nazarında vurmaktır.

Merhum Menderes’le son on yıldaki Erdoğan arasında bir siyasi istikamet benzerliği yoktur. Menderes Batı’ya yönelik bir liderdi, Erdoğan ‘doğu’ya yönelmiştir. “Yeter Söz milletindir” sloganı da istibdada karşı muhalefetin sloganıdır… Fakat gerçekler ne olursa olsun, Erdoğan muazzam propaganda mekanizmasıyla kendini 1950’deki DP muhalefeti konumundaymış gibi göstermeye çalışacaktır.

Buna karşı, liderler aday sorununu aşmış gözüküyor. “Millet İttifakı” adının kabulü, seçimlere ortak listelerle girilecek olması gibi gelişmeler bunu gösteriyor.

Taha Akyol’un yazısı