Taha Akyol: Kılıçdaroğlu 300 milyar dolar getirir mi?

Millet İttifakı’nda Faik Öztrak, Ali Bacan, Bilge Yılmaz, Kerim Rota, Serkan Özcan gibi saygın iktisatçılar gerekli reformlar yapılırsa, Merkez Bankası bağımsız olursa, kamu kurumlarında siyaset değil liyakat geçerli hale gelirse, oluşacak güven ortamında yılda 20-30 milyar gibi yatırım geleceğini 300 milyar Dolar’a hatta fazlasına ulaşılabileceğini söylüyorlar.

Ayrıca dikkat çektikleri çok önemli bir gerçek var: Çin ‘tehdidi’ karşısında yeni tedarik zincirlerinin ‘dost ülkeler’ arasında teşekkül edeceğini, bunun Batı ekonomilerinin Türkiye’ye yönelmesi için bir fırsat olduğunu söylüyorlar.

Bu tabii, Putin’le kol kola giderek olmaz.

Taha Akyol’un yazısı