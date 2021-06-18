Taha Akyol: İletişim Başkanlığı’nın ‘ticari sır’larla ne ilişkisi olabilir?

Beştepe’deki İletişim Başkanlığı adlı birim ‘görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkili’ hale getirildi.

Dikkat ediniz, sınır yok, ‘gerekli gördüğü bilgiler’ deniliyor!

İktidar partisinin propaganda cihazı gibi çalışan bu birim neden buna ihtiyaç duymaktadır?

Görevi Türkiye’nin dünyaya siyasi tanıtımıyla sınırlı olsa, anlarım…

Ama iç politika konularında da faal bir birimdir bu.

Diğer taraftan, görülüyor ki, ‘ticari sır’ niteliğindeki bilgileri de isteyecek, alacak ama sır niteliğini koruyarak elinde tutacak.

CB İletişim Başkanlığı’nın ‘ticari sır’larla ne ilişkisi olabilir?

Yolsuzluk, kara para falan gibi şüpheler oluştuysa, bu konuda MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) yetkilidir, ilgilidir ve uzmanlığa sahiptir.

AK Partililer, kendi kişisel verilerini muhalefetin ele geçirmesini isterler mi?!

Taha Akyol’un yazısı