Taha Akyol: İki lider de başarılı ‘kriz yönetimi’ yapamadılar

İki lider de başarılı “kriz yönetimi” yapamadılar. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında başlangıçta güçlü bir güven duygusu vardı. Akşener “sülalesini emanet edebileceğini” bile söyleyerek samimiyetle ifade etmişti bunu. İYİ Parti’nin CHP’nin jestiyle seçime girdiği de bilinmektedir.

Ama “siyaset yolu” kardeşleri bile düşman edebilir! İki parti arasındaki sorunlar büyürken, hiç olmazsa şu son bir ay içinde Akşener ile Kılıçdaroğlu’nun oturup bu sorunları görüşmeleri lazımdı. Benim yazılarımda vurguladığım “kadro” konusunda modeller oluşturup 6’lı Masaya getirebilirler, çözüm üretebilirlerdi.

İkisi de bunu yapmadı. İkisinin de hatasıdır bu.

Buna rağmen Akşener Masadan ayrılmamalı, “Yol Haritası” görüşmelerinde ‘dengeyi’ kuracak şekilde ağırlığını koymalıydı. Masa’dan ayrılması yanlış oldu. CHP’ye yönelik haklı şikayetlerinin yaptırımı Masadan kalkarak seçimleri riske atmak olmamalıydı.

Taha Akyol’un yazısı