Taha Akyol: Erdoğan, kendi eseri İstanbul Sözleşmesi’nden cemaatlerin isteğiyle çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aslında kendisinin eseri olan İstanbul Sözleşmesi’ni niye iptal etti? Merhum Oğuzhan Asiltürk’ün ve cemaatlerin isteğiyle… Yani prensip değil, oy hesabı…

Halbuki aile sorunlarının sebebi Sözleşme olmadığı gibi, Sözleşme feshedilince de cemaatleri memnun edecek hiçbir sosyal gelişme olmadı. Aksine, kadına karşı şiddet ve cinayetler artmaya devam etti.

İptalin vahim bir sonucu da Türkiye’yi evrensel hukuktan daha da uzaklaştırmak oldu. Sadece kadının statüsü değil, ülkenin itibarı ve ekonomik kredibilitesi de bir yara daha aldı…

Taha Akyol’un yazısı