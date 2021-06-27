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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Erdoğan istese ‘ihalelerin şeffaf, hatta canlı yayınlanması’ için çoktan kanun çıkartırdı

İktidarının 19. yılında Erdoğan’ın “ihalelerin mutlaka şeffaf olmasını” istemesi, belli ki seçimlere hazırlığın bir parçasıdır.

Zira Cumhurbaşkanı, istese “ihalelerin mutlaka şeffaf, hatta canlı yayınlanması” için şimdiye kadar çoktan kanun çıkarttırmış olurdu.


Öyle bir kanun belediyelerle kalmaz, milyarlarca dolarlık kamu ihalelerini de kapsardı.

Avrupa Birliği’nin ilerleme raporlarında da kabaca son on yıldan beri Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele yasalarını çıkarmadığı belirtiliyor, eleştiriler yapılıyor.

Bu konudaki en önemli sorun, İhale Kanunu’nun şimdiki halidir.

Seçim düşüncesiyle iktidar belediyelerine çağrı yapmak yetmez.

İhale Kanunu en azından 2001’deki haline getirilmeli, GRECO ve AB’ın istediği yolsuzluklarla mücadele yasaları çıkarılmalıdır.

Taha Akyol’un yazısı

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