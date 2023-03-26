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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: ‘Erdoğan-Erbakan protokolü’nde ekonomiyi bombalayan madde

AK Parti ile Yeniden Refah’ın imzaladığı protokolde c) maddesi şöyle:

“TCMB’nin Hazineyi fonlandırmasının önündeki engellerin kaldırılması sağlanacaktır.”


Bu, ekonomiye bombadır! Korkunç bir enflasyon bombasıdır!

2001 Reformuyla, Merkez Bankası’nın Hazine’yi fonlaması yasaklanmıştı. (Merkez Bankası Kanunu madde 56)

Çünkü enflasyonun temel sebeplerinden biri Merkez Bankası’nın para basıp Hazine’ye vermesiydi. Hükümetler sıkışınca veya seçimler yaklaşınca bu yola gidiyor, sonunda krizler patlıyordu. Benim “Laf Dinlemedi” adlı kitabımda bu konuda geniş bilgi vardır.

Ali Babacan ve Mehmet Şimşek görevden uzaklaştırdıktan sonra Merkez Bankası savunmasız kaldı, “128 Milyar dolar” vakası Berat Albayrak döneminde yaşandı…

CB sisteminde Merkez Bankası’nın bağımsız iradesi kalmadı. İktidar dolaylı yollardan Merkez Bankası kaynaklarını sarf etmeye başladı. Piyasaya para pompalamak kısa sürede oy getirdi, seçim kazandırdı ama enflasyon şahlandı, Türkiye kişi başı gelirde on yıl geriye gitti, yoksullaştık.

Konunun önemini görüyorsunuz, değil mi?

Taha Akyol’un yazısı

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