Taha Akyol: Erdoğan çözer mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyi kendisinin düzelteceğini söylüyor. Söyleyecek tabii. Hele seçimlere giderken kim ‘ben düzeltemem’ diye konuşur ki?..

Erdoğan’ın, Şanlıurfa’daki sözleri şöyle:

“Ekonomik sıkıntı ve hayat pahalılığını yine biz çözeceğiz.”

Fakat İstanbul’da Finans Merkezi açısında ““Ekonomide sıkıntılar varmış, yoo… Biz gayet yolumuza devam ediyoruz” deyiverdi.

Sorunlar artan yoksulluk ve yakıcı hayat pahalılığından belli.

Erdoğan çözeceğini söylerken yaptıkları yolları, köprüleri, havaalanlarını, şehir hastanelerini örnek gösteriyor. Doğrudur, bunlar yapıldı. Elbette ekonominin gelişmesi için iyi bir alt yapı şarttır. Türkiye uluslararası sıralamalarda “alt yapı”da evet iyi durumdadır. Fakat…

Sadece “şunları yaptık” diye konuşmak ekonomideki sorunların nasıl çözüleceğini göstermez.

Asıl mesele budur: Sorunları çözecek kurumsal kapasite ve rasyonel programlar var mı?