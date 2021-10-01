Taha Akyol: Dış politikamızın bu kadar sıkıştığı dönem olmamıştı!

Putin zihnindeki Suriye’yi inşa ederken Türkiye’ye 2.5. milyar dolara S-400’ler sattı. Şimdi Türkiye Moskova ile SU 35 ve Su 7 75 uçakları almayı, birlikte denizaltı inşa etmeyi görüşüyor!

Putin askeri sanayi pazarını genişletme kalmıyor, Türkiye’yi Batı’dan daha bir uzaklaştırmakla asıl stratejik kazanç sağlıyor.

Batı’dan uzaklaştıkça Türkiye’nin ekonomisinde ve dış politikasında sorunlar artıyor.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD-YPG’yi hem Washigton hem Moskova ağırlıyor!

Dış politikada yalnızlaşmak ve Moskova’yı alternatif sanmak “hayra alamet değil.”

Siyasi tarihimizde dış politikamızın bu kadar sıkıştığı bir dönem olmamıştı!

Çözüm? Sihirli çözüm yok…

Taha Akyol’un yazısı