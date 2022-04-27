Taha Akyol: Bu dava Yargıtay’dan dönmezse AYM’den dönecektir

Osman Kavala Gezi davasında Ağır Ceza Mahkemesi’nce darbeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış hapse mahkûm edildi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi de darbe teşebbüsüne yardımdan 18’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hakan Altınay şahsi dostumdur; hepsine geçmiş olsun diyorum. Hukukçu kimliğimi ortaya koyarak diyorum ki: Bu dava Yargıtay’dan dönmezse AYM’den dönecektir. AYM’den de dönmezse AİHM’den mutlaka dönecektir. Niye bu kadar uzun bir hukuki süreçten bahsediyorum? Çünkü belirli davalarda siyasi etkilerle yargı sistemimizde ‘öngörülebilirlik’ hayli azaldı. Yerleşik içtihatlara uyulursa, bu dava Yargıtay’dan döner.
Enver Altaylı hakkındaki mahkumiyetin de aynı şekilde Yargıtay’dan döneceğine inanıyorum.