Diken

Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: ‘Bizden’ olması bütün değerlerin üstünde

Boğaziçi Üniversitesi’de (BOÜ) yeni rektöre karşı öğretim üyelerinin direnişi beş aydır sürüyor. Öğrenciler hakkında soruşturmalar, gözaltılar, tutuklamalar, tahliyeler yapıldı.

İktidarın kendi eliyle yarattığı bir sorundur bu. …Zira BOÜ içinden bir atama yapılsaydı bunlar olmayacaktı. Nitekim önceki rektör Prof. Mehmet Özkan BOÜ kimliğine sahipti. Hiç böyle olaylar olmamıştı.


Hayır illa siyaseten “bizden” biri olacak!..

İşte püf noktası bu: ‘Bizden’ olması, yani siyaset bütün hukuki ve akademik değerlerin üstünde… Öyle olunca kalite düşüyor her alanda.

Açıkça partili, partinin teşkilatlanmasında görevler almış Prof. Melih Bulu atandı, beş aydır üniversite gergin, üniversite huzursuz…

Taha Akyol’un yazısı

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