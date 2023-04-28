Taha Akyol: AKP seçmeni içinde şampanya patlatanlar az değildir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçimlerin “şampanya patlatanlarla temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler” arasında olacağını söylemiş! Muhalefetteki milyonlarca vatandaşın inancına saldırı olduğu gibi AK Parti seçmeni içinde şampanya patlatanlar az değildir.

Çirkin bir kutuplaştırma fakat sürpriz değil.

Adalet Bakanı, ülkemizde adaleti tahrip eden en önemli meselelerden biri olan “hakimlere coğrafi teminat” yokluğunu ağzına alabilir mi?! Ülkemizin hukuk devleti sıralamasında kendisinin de büyük katkılarıyla 111. sıraya düştüğünü söyleyebilir mi?!

Böyle sözler ekonomide de hukukta da nelerin üstünü örtüyor, görüyorsunuz.

Dünyadaki iktisadi payımız 1980 seviyesine düştü; bu yüzden.

Taha Akyol’un yazısı