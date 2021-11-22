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Yaramazlara biraz batar!

Sydney’den Londra’ya gitti, yeni albümünü dinlemediği için Adele’le yaptığı röportaj ‘çöp oldu’

Avustralyalı bir televizyon programı sunucusunun, Adele’le yaptığı röportaj, Britanyalı şarkıcının yeni albümünü dinlemediği için ‘çöp oldu.’

Fotoğraf: Instagram

Channel 7’de çalışan, ‘Weekend Sunrise’ adlı programın sunucusu Matt Doran, teknik ekip ve kameramanla 4 Kasım’da Avustralya’nın Sydney kentinden Britanya’nın başkenti Londra’ya uçtu. Doran’ın, Adele’in altı yıl aradan sonra, 19 Kasım’da piyasaya sürülen yeni albümü ’30’la ilgili röportajı ülkesine verilen tek röportajdı. Ve, kanala büyük rating getirmesi bekleniyordu.


Yola çıkarken sosyal medyadaki takipçilerine ‘röportaj müjdesi’ veren Doran için işler beklediği gibi gitmedi. Röportaj sırasında yeni albümü dinlemediğini itiraf edince Adele’in yapımcı şirketi Sony görüntülere el koydu ve yayınlanmasına izin vermedi. Doran’a şarkıların kopyası e-posta yoluyla gönderilmişti ancak o bu çok önemli mesajı atlamıştı!

Ülkesine ‘eli boş’ dönen Doran, Australian gazetesine, “Bu benim atladığım en önemli e-posta. Yaşananlardan dolayı çok utanıyorum, perişan oldum” dedi ve özür diledi. Bir süredir ekranda görünmediği için çıkan kanal tarafından kovulduğuna dair söylentileri yalanladı.

Fotoğraf: Reuters

Kanal için çok önem taşıyan röportaj için yapılan yolculuğun 1 milyon Avustralya dolarına (1,12 milyon lira) mal olduğu belirtilirken, Doran’la alay edip tepki gösterenler de oldu destek veren de.

Senaryo yazarı Briony Kidd, çoğu sanat eleştirmenin 40 Avustralya doları (325 lira) gibi düşük ücretler karşılığında veya ücret almadan yazı kaleme aldığı düşünüldüğünde böyle bir hatanın kabul edilemez olduğunu yazdı.

Doran’la aynı adı taşıyan ABC muhabiri ise söz konusu kişinin kendisi olmadığını ifade ederek, “Beni rahat bırakın” ifadelerini kullandı.

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