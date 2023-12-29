Suudilere taviz verilmedi: Fenerbahçe ve Galatasaray yurda dönüyor

Riyad’da oynanacak Süper Kupa finalinin, Suudilerin Atatürklü pankart ve tişörtlere itirazı nedeniyle iptal edilmesi üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri Türkiye’ye dünüyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riyad’da oynanmasına karar verdiği Süper Kupa finali uzun zamandır tartışılıyordu. Her iki kulübün de maçın Türkiye’de oynanmasını istemesine rağmen TFF geri adım atmamıştı.

Maçın başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne, Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etti.

Her iki kulüp, bu engel kaldırılmadığı sürece maça çıkmayacağını bildirdi. Suudiler geri adım atmayınca kulüpler de taviz vermeyerek maça çıkmadı.

Uçaklarının hazırlandığı, iki takım ve TFF yetkililerinin Türkiye’ye dönmeye hazırlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF’den ortak bildiri bekleniyor.