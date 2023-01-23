Suudi Arabistan’daki ilk maçında teknik direktöründen Ronaldo’ya övgü

Al Nassr teknik direktörü Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo’nun, dün oynanan maçta atılan golde doğrudan katkısı olmamasına rağmen Al Ettifaq’a karşı kazanmalarında payı olduğunu söyledi.
Dün, eski Beşiktaşlı Anderson Talisca’nın attığı golle Al Nassr, evinde Al Ettifaq’ı 1-0 mağlup etti. Ronaldo da takımın kaptanı olarak Suudi Arabistan ligindeki ilk maçına çıktı.
Reuters’ın haberine göre, gazetecilere verdiği demeçte Ronaldo’yu öven teknik direktör Garcia şunları dedi: “Ronaldo gibi bir oyuncunun takımınızda olması olumlu bir katkı. Rakip savunmasının düzenini bozmasında oldukça etkiliydi. Ronaldo’nun varlığıyla bile, rakiplerin bizi mağlup etmesi kolay değil.”
Al Nassr ligde birinci sırada.