Suudi Arabistan’da ABD Konsolosluğu yakınında silahlı çatışma: İki ölü

ABD’nin Cidde Konsolosluğu yakınındaki silahlı çatışmada biri koruma diğeri saldırgan olmak üzere iki kişi öldü.

Fotoğraf: AA

AA’nın Suudi Arabistan haber ajansından (SPA) aktardığına göre, elinde silah bulunan bir kişinin aracını ABD’nin Cidde Konsolosluğu binası yakınında durdurup indikten sonra güvenlik güçleri bu kişiye müdahale etti.

Güvenlik güçleriyle saldırgan arasında çıkan çatışmada konsolosluk binasında Nepal vatandaşı olan bir koruma görevlisiyle silahlı saldırgan öldü.

Silahlı kişiye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Suudi Arabistan Emniyeti, olayın aydınlatılması için güvenlik incelemesinin sürdüğünü kaydetti.