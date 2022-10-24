Suudi Arabistan ile Hindistan arasına 1600 kilometrelik su altı enerji hattı kurulması planlanıyor

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman’ın 21-22 Ekim’de gerçekleştirdiği Hindistan ziyaretinde iki ülke arasında 1600 kilometrelik deniz altı enerji kablosu hattı kurulması projesi masaya yatırıldı.

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Hindistan’ın The Economic Times haber kuruluşuna göre, ismini vermek istemeyen Hint yetkililer, iki ülkenin de deniz altı enerji kablosunun ticari olarak uygulanabilir bir proje olup olmadığını araştırıyor.

Yaklaşık 15 ila 18 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirilmesi tahmin edilen projeye Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) de katılabileceğini kaydeden yetkililer, hattın kurulması için iki noktanın öne çıktığını aktardı.

Bu hatlardan ilkinin 1600 kilometre mesafeye sahip BAE’nin Füceyre Emirliği ile Hindistan’ın Gucarat eyaletindeki Mundra Limanı arasındaki bulunduğunu belirten yetkililer, rotanın ise 1200 kilometrelik Umman’ın doğusu ile Mundra Limanı arası olduğunu söyledi.

Yaklaşık üç yıldır proje üzerinde fizibilite çalışması yürütüldüğünü belirten Hintli yetkililer, Prens Abdülaziz bin Selman’ın gerçekleştirdiği Hindistan ziyaretinde bu konunun muhataplarla masaya yatırıldığını, Suudi Arabistan’ın Yeni Delhi Büyükelçisi Saleh Bin Eid al Hussaini’nin ise bazı firmalara çalışmalara katılmak üzere davet gönderdiğini ifade etti.

İki yönlü enerji akışının planlandığı projeyi değerlendiren Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu Gelecek Yatırım Girişimi yetkilisi Anshuman Mishra, Körfez ülkeleri ile Hindistan’ın iş birliğinin tarafları dünya sahnesinde merkeze oturtacağını belirtti.

Mishra, Suudi Arabistan’ın alüminyum, çelik ve inşaat malzemelerine ihtiyaç duyarken Hindistan’ın da ucuz enerji, petrol ve elektriğe ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.

Yetkililere göre Prens Abdülaziz bin Selman’ın görüşmeleri, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın 14 Kasım’da yapacağı Yeni Delhi ziyaretinde ele alınacak konular için de bir hazırlık olma özelliği taşıyor.

Veliaht Prens, 15 Kasım’da Endonezya’da düzenlenecek G20 toplantıları öncesi Hindistan’da Başbakan Narendra Modi’yle bir araya gelecek.