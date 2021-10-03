Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sürücü koltuğunda 14 yaşındaki çocuğun olduğu araç korkuluklara çarptı: Bir ölü, dört yaralı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

E.S.’nin (14) kullandığı 35 D 9539 plakalı otomobil, Sultandağı Üçkuyu köyü yolunda su kanalının üzerindeki köprünün korkuluklarına çarptı.


Araçta bulunan Ali Özdemir (24) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan E.S., Yalçın (39) ve Mehmet Satılmış (44) ile Ramazan Aydoğmuş (31), Akşehir Devlet Hastanesi, Sultandağı Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

SON HABERLER

Bakanlık carettaları ölüme terk etmiş

Antalya’nın Serik ilçesinde AKP’li belediye, koruma alanı içindeki bölgenin ruhsatsız ve izinsiz bir şekilde kullanılmasına ve yapılaşmasına izin verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise belediyenin kıyı kanunu çiğneyen bu işlemine idari ve cezai yaptırım uygulaması gerekirken bunu yapmadı.

Bir güzellik şirketi dünyayı değiştirebilir mi?

L’Oréal Grup, 2030 için yeni sürdürülebilirlik programı olan ‘Gelecek için L’Oréal’i hayata geçirerek, dünyanın acil ele alınması gereken çevresel ve sosyal sorunlarının çözümüne katkıda bulunmayı taahhüt ediyor.

Günün 6,3 saatini oturarak geçiriyoruz

Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, toplumda her geçen gün artan hareketsiz yaşam tarzı, insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Türkiye’de 15 yaş üzeri kadın ve erkekler, günlük ortalama 6,3 saatini ya oturarak ya da uzanarak geçiriyor.