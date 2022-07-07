‘Sürpriz evlilik teklifi planı’ müstakbel eşin bavuldan kaçmasıyla savcılıkta son buldu

Tayvanalı savcılar üç kişiye yöneltilen ‘adam kaçırma’ suçlamasını olayın aslında sürpriz evilik teklifi niyetiyle yapıldığını anlayınca düşürdü.

Fotoğraf: Taiwan Public Television Service

Guardian’ın aktardığına göre Taoyuan şehrinde mart ayında yaşanan olayda 24 yaşındaki Yang kız arkadaşı Huang’a evlenme teklif etmeye karar verdi. Unutulmaz bir teklif olmasını isteyen kadın bir part time iş arama sitesinde iki adamı sürpriz evlenme teklifinde kullanmak üzere tuttu.

İki adama 4 biner Tayvan doları ödeme yapmak üzere kız arkadaşını kaçırması için anlaştı.

Planların yapılmasının ardından iki adam 17 mart sabah saatlerinde Huang’ın evine girdi ve kadını büyük bir bavulun içine koydu. Bagajına bavul içindeki kadını yerleştirdikleri arabayla belediyenin nikah dairesine gittiler.

Yang’ın da içinde olduğu arabayla nikah dairesine vardıklarında henüz erken olduğu için yakınlarda bir süper marketin otoparkına çekip beklemeye başladılar.

Bu ‘ilginç’ evlilik teklifi sürprizinden habersizce, kaçırıldığı düşüncesiyle dehşet içinde bagajdaki bavulda alıkonan Huang arabanın durduğunu anlayınca kaçmanın yolunu buldu.

Yerel basına yansıyan haberlere göre bagajdan çıkıp “Yardım edin! Kaçırıldım” diye bağırmaya başlayan kadının yardımına o sırada yoldan geçmekte olan iki polis memuru koştu. İki adamı gözaltına aldıkları sırada Yang olay yerinden ‘tüydü.’ Ancak Huang kaçarken gördüğü Yang’ı arayıp neler olduğunu öğrendi.

Sürprizinin hiç de planladığı gibi gitmediği gören Yang yaşananların arkasında kendisinin olduğunu itiraf etti. Tek amacının Huang’a evililik teklif ederken unutulmaz bir sürpriz yapmak olduğunu anlattı.

İki adam da asıl planın nikah dairesi önünde Yang’ın Huang’a evlenme teklif etmesi olduğunu anlattı. Ayrıca Huang havasız kalmasın diye bavulun fermuarını bilerek biraz açık bıraktıklarını söyledi.

Şaşkınlık içinde kalan polis Yang ve iki adamı savcılığa teslim etti. Üçü arasındaki mesajlaşmaları inceleyen savcılık olayın aslında ters giden bir sürpriz evlilik teklifi planı olduğuna karar vererek haklarındaki suçlamaları düşürdü.