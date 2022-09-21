Suriye’de kolera salgını: En az 39 ölü, binlerce vaka

Suriye’de kolera salgınının başladığı ve geçen ay hastalığın bulaştığı en az 39 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Birleşmiş Milletler ve Suriye Sağlık Bakanlığı salgının Fırat Nehri’nin kirli sularını içen ve tarla sulayan çiftçilerle bağlantısı olduğunu düşündüklerini belirtti.

Euoronews Türkçe’nin haberine göre salgının Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerde ve ülkenin kuzeydoğusundaki alanlarda yaşandığı aktarıldı. Suriye’deki sağlık hizmetleri yıllarca süren iç savaşta ağır darbe almıştı. Ülkenin birçok yerinde içme suyu kıtlığı da yaşanıyor.

Hükümet kontrolündeki yerlerle ilgili bilgi veren Suriye Sağlık Bakanlığı, 23 ölümün yaşandığını belirtti. Bakanlık, ölenlerden 20’sinin kuzeydeki Halep’te olduğunu ve buna ek olarak en az 253 vakanın bulunduğunu bildirdi.

Kürtlerin kontrolündeki kuzeydoğudaki alanlardaysa bölgenin sağlık yetkilisi Civan Mustafa, 5 Eylül’den bu yana salgın nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 867 şüpheli kolera vakasının olduğunu söyledi. Mustafa, salgının su seviyesinin çok azaldığı Fırat Nehri’ndeki Vibrio bakterisinin varlığından kaynaklandığını ileri sürdü.

DSÖ’den ilaç desteği

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bölge Direktörü Ahmed Al-Mandhari de kolera salgınıyla mücadele edebilmek için ilaç yüklü bir uçağın pazartesi başkent Şam’a indiğini, bir başka uçağın da çarşamba günü beklendiğini bildirdi.

Mandhari ayrıca Suriye sağlık yetkililerinin salgının başka bölgelere ve dünyaya yayılmasını önlemek için uluslararası örgütlerle işbirliği içinde olduğunu vurguladı.