Suriye’de 4’üncü yüzyıldan kalma mozaik zemin bulundu: Mitolojik savaş sahneleri var

Suriye’de, İslam öncesi adı Emesa olan Humus şehri yakınlarında bir binanın zemininde Roma dönemine ait mozaikler bulundu.

Fotoğraflar: Xinhua Haber Ajansı

Haber ajansı Reuters’ın mozaiklerin keşfini konu alan videoyu paylaşımına ve Çinli haber ajansı Xinhua’nın haberine göre, Suriyeli arkeologlar, 4’üncü yüzyıla tarihlenen kalıntının, binlerce renkli ve cam mozaik parçasıyla ‘benzersiz‘ olduğuna dikkat çekti.

Humus ve Şam’dan gelen arkeologlar, yirmi metre uzunluğunda ve altı metre genişliğindeki mozaiğin bir binanın salonuna, muhtemelen bir kaleye ait olduğunu belirtti.

Ülkedeki Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde kazı ve arkeolojik çalışmalardan sorumlu Hummam Saad, mozaiğin Suriye’de ortaya çıkarılan ‘en eksiksiz ve nadir’ tablo olduğunu söyledi ve tablonun ayrıntılarının yüzde 90’ından fazlasının sağlam olduğunu belirtti.

Saad, Reuters’a yaptığı açıklamada mozaiklerde ‘denizler ve depremler tanrısı Poseidon’un tasvir edildiğini ve Homeros’un İlyada eserinden savaş sahneleri’ olduğu anlattı.

Mozaikte bugün Çanakkale ili sınırları içinde yer alan Truva Savaşı’na katılan kralların isimlerinin de yer aldığı belirtildi.

Humuslu yetkili Hussam Hamish ‘kalıntının çok iyi durumda olduğunu ve tasvir edilen sahnelerin ve mozikteki işçiliğin küresel önem taşıdığını’ söylüyor.