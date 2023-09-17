Süper Lig’in bonservis bedeli en pahalı 10 transferi

Süper Lig’in en yüksek bonservis bedelli transferi 15 milyon avroyla Cengiz Ünder oldu. Ünder’i, 10 milyon avroyla Mauro Icardi takip etti.
Süper Lig’de transfer sezonu iki gün önce sona erdi.
Anadolu Ajansı’nın derlediği bilgilere göre bu dönemde takımlarının yüksek bonservis bedeliyle transfer ettiği ilk 10 futbolcu şöyle:
- Cengiz Ünder: 15 milyon avro (Fenerbahçe)
- Mauro Icardi: 10 milyon avro (Galatasaray)
- Sebastian Szymanski: 9 milyon 750 bin avro (Fenerbahçe)
- Fred: 9 milyon 743 bin 589 avro (Fenerbahçe)
- Davinson Sanchez: 9 milyon 500 bin avro (Galatasaray)
- Becao: 8 milyon 312 bin 500 avro (Fenerbahçe)
- Dominic Livakovic: 6 milyon 650 bin avro (Fenerbahçe)
- Milot Rashica: 5 milyon 250 bin avro (Beşiktaş)
- Bakhtiyor Zaynutdinov: 4 milyon 500 bin avro (Beşiktaş)
- Batista Mendy: 4 milyon 400 bin avro (Trabzonspor)