Süper Lig’in bonservis bedeli en pahalı 10 transferi

Süper Lig’in en yüksek bonservis bedelli transferi 15 milyon avroyla Cengiz Ünder oldu. Ünder’i, 10 milyon avroyla Mauro Icardi takip etti.

Süper Lig’de transfer sezonu iki gün önce sona erdi.

Anadolu Ajansı’nın derlediği bilgilere göre bu dönemde takımlarının yüksek bonservis bedeliyle transfer ettiği ilk 10 futbolcu şöyle: