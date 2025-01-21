Süper Lig'den yedi kulüp ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig’den yedi kulübü ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

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TFF’nin sitesindeki açıklamaya göre disipline gönderilen takımlar ve gerekçeler şu şekilde:

Atakaş Hatayspor: Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması

Galatasaray: Saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve kulübün X hesabından 18 Ocak’taki paylaşımda yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar

Beşiktaş: Saha olayları

Reeder Samsunspor: Çirkin ve kötü tezahürat

Adana Demirspor: Usulsüz seyirci alınması

Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

Trabzonspor: Çirkin ve kötü tezahürat

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de kulübün X hesabından 18 Ocak’taki paylaşımı nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.