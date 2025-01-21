Süper Lig'den yedi kulüp ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig’den yedi kulübü ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
TFF’nin sitesindeki açıklamaya göre disipline gönderilen takımlar ve gerekçeler şu şekilde:
- Atakaş Hatayspor: Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması
- Galatasaray: Saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve kulübün X hesabından 18 Ocak’taki paylaşımda yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar
- Beşiktaş: Saha olayları
- Reeder Samsunspor: Çirkin ve kötü tezahürat
- Adana Demirspor: Usulsüz seyirci alınması
- Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması
- Trabzonspor: Çirkin ve kötü tezahürat
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de kulübün X hesabından 18 Ocak’taki paylaşımı nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.