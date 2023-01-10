Süper Lig’den yedi kulüp, PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig’den yedi kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

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TFF’nin açıklamasında, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanan karşılaşmalardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Alanyaspor disipline gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Galatasaray’ın yedi futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Fenerbahçe’nin çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareket Trabzonspor ve Alanyaspor’un çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa’nın da çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle PFDK’ye sevk edildiği aktarıldı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da Medipol Başakşehir’le oynanan maçta sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem soyunma odası koridorundaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçeleriyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Galatasaray’la oynanan derbide kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci’nin ise kural dışı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Ümraniyesporlu Anıl Demir de Bitexen Giresunspor karşılaşmasındaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle disipline gönderildi.