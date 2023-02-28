Süper Lig’den yedi kulüp disipline sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig’den yedi kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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TFF’nin açıklamasına göre hukuk müşavirliği, Süper Lig’in 14 ve 23’üncü haftasında oynanan maçlarda disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Giresunspor, Kayserispor, Ankaragücü ve Konyaspor’u disipline gönderdi.

Beşiktaş ile Galatasaray’ın sevk gerekçesi ‘çirkin ve kötü tezahürat’ ve ‘saha olayları.’

Giresunspor ve Konyaspor ‘hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale’, Kayserispor ‘hakemler ve diğer müsabaka görevlilerine toplu müdahale’ ile ‘yedi futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’, Trabzonspor ve Ankaragücü’yse ‘saha olayları’ gerekçeleriyle PFDK’ye sevk edildi.