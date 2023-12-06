Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’den sekiz kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

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TFF’den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 14’üncü haftasında oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Yukatel Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor’u disipline gönderdi.

Gerekçeler şöyle:

Fenerbahçe ‘çirkin ve kötü tezahürat ‘ , ‘ sportmenliğe aykırı hareket ‘ ve ‘ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ‘

, ve Beşiktaş ‘ çirkin ve kötü tezahürat ‘ , ‘ saha olayları ‘ ve ‘ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’

, ve MKE Ankaragücü ise ‘saha olayları’, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ ve ‘usulsüz seyirci alınması‘

Yukatel Adana Demirspor ve Trabzonspor ‘ talimatlara aykırı hareket’

Çaykur Rizespor ‘ çirkin ve kötü tezahürat’

Mondihome Kayserispor ‘ saha olayları’

Kasımpaşa ‘beş futbolcusunun sarı kart ve bir futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’

Kurul ayrıca ‘hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar‘ ve ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Burak Çağlan Kızılhan ve EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl’ün PFDK’ya sevkine karar verdi.