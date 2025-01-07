Süper Lig’den 10 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig’den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

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TFF’nin talimatlara aykırı hareketler, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, çirkin ve kötü tezahürat gibi gerekçelerle disipline sevk ettiği kulüpler şunlar:

Çaykur Rizespor

Beşiktaş

Adana Demirspor

Galatasaray

Göztepe

Reeder Samsunspor

Trabzonspor

Kasımpaşa

Gaziantep FK

Fenerbahçe

Ayrıca Kasımpaşalı yönetici Serkan Reçber, Gaziantep FK maçındaki hakaretleri ve sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle kurula tedbirli sevk edildi.

RAMS Başakşehir’den idareciler Mesut Altan, Murat Yaman, Sipay Bodrum FK Kaleci Antrenörü Behram Zülaloğlu da çeşitli gerekçelerle kurula gönderildi.